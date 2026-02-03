お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（57）の妻でタレントの西野未姫（26）が2日、自身のインスタグラムを更新。手作りの品数豊富な夕食を披露した。【写真】「バランスも良くて美味しそう」西野未姫が披露した家族3人分の“手作り夕食”西野は「今日は1日休みだったので夜ご飯作り頑張った」と報告し、「炊き込みご飯」「白菜と厚揚げ豆腐の炒め物」「豚汁」「きゅうりの梅和え」とメニューを紹介。彩りよいメニューがずらり