◇プロ野球・巨人春季キャンプ第1クール3日目(3日、宮崎)巨人のドラフト1ルーキーの竹丸和幸投手が、投球練習後インタビューに答えました。新人合同自主トレとは違いユニホームを着ての練習に、「ユニホームを着ているとなんとなく体が張るというか、疲れる感じがある」と話す竹丸投手。ブルペンでは岸田行倫選手に投げ、変化球の使い方などについてアドバイスをもらったといいます。キャンプ3日目の仕上がりは「まだまだこれから