女優の平祐奈（27）が3日、東京・水天宮で節分祭に出席した。国学院大神道文化学部神職課程出身で神職の資格を持つ。現在も仕事の合間に権禰宜（ごんねぎ）として、都内神社でご奉仕を行っている。水天宮は在学時代に、研修も受けたゆかりの地だ。この日は報道陣に神職姿を初披露。「いつもはひそかにご奉仕しているので恥ずかしいですね」と照れながら語った。午後2時からは境内で田中健（74）、篠井英介（67）らゲストと