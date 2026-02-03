潮出版社は３日、３月５日に発刊予定だったＤｅｆＴｅｃｈのＭｉｃｒｏが著書の「波に乗る３６６日の音楽」について「発刊を中止する判断に至りました」と発表した。Ｍｉｃｒｏについては、一部で麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕したと報じられている。潮出版は公式ＨＰで「このたび、２０２６年３月５日に潮出版社より発刊を予定しておりました『波に乗る３６６日の音楽』（Ｍｉｃｒｏ著）につきまして、報道されており