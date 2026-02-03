自動運転車両を用いたロボタクシー事業の展開で知られるWaymoが、世界的な成長を加速させるために投資ラウンドで160億ドル(約2兆4900億円)を調達しました。会社の評価額は1260億ドル(約20兆円)に達しています。Accelerating our global growth: Waymo raises $16 billion investment roundhttps://waymo.com/blog/2026/02/waymo-raises-usd16-billion-investment-roundWaymo raises $16 billion to take its robotaxi business ‘g