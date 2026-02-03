現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」に出演中の女優・郄石あかりと俳優のトミー・バストウと岡部たかしが３日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた「節分祭」に参加した。郄石は同作でヒロイン・松野トキを演じ、トキの夫で英語教師のレフカダ・ヘブン役をバストウ、トキの父親・松野司之介役を岡部が務めている。だいだい色の裃姿で豆まきをした郄石は「たくさんの方がいらしていて『トキ