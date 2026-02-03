大相撲の関脇・高安（田子ノ浦）が３日、千葉・成田市の成田山新勝寺で行われた節分会の豆まきに参加した。ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」出演の俳優・仲野太賀、歌舞伎役者の市川團十郎らと大きな声で「福は〜うち」と叫んで、豆をまいた。うま年の年男は「エネルギッシュに頑張ります」と意気込んだ。何か祈願したかの問いには「祈るというよりは新年の目標を決めている。優勝を目指して頑張りたい」。昨年春場所は優勝決定