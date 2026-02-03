昨年１２月２３日に死去した国内男子プロゴルファー最多９４勝の尾崎将司さん（享年７８）を追悼する「お別れの会」が３月１６日に都内のホテルで開催されることが３日までに分かった。徳島県出身の尾崎さんはプロ野球選手からプロゴルファーに転身し、国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）をマーク。歴代最多の賞金王１２回など数々の記録を残したが、昨年１２月２３日にＳ状結腸がんのため死去した。昨年末には家