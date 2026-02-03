【モデルプレス＝2026/02/03】ルイ・ヴィトンは、ハイウォッチおよびハイジュエリーの最新コレクションを紹介する特別な展示会を開催。メゾンのアンバサダーを務めるNumber_iの平野紫耀が登場した。【写真】】28歳イケメンアイドル、高級時計・ジュエリー纏った姿◆平野紫耀、ハイウォッチ＆ハイジュエリー纏う当日は、最新ハイウォッチ・コレクションから「エスカル ワールドタイム フライングトゥール ビヨン」、ハイジュエリー