デスク「サントリーグループのジムビーム社が、来年から1年間、蒸留所の停止を発表したね」 記者「はい。バーボンウィスキー『ジムビーム』を生産するケンタッキー州クレアモントの蒸留所を一部停止します。トランプ大統領の高関税政策で各国と貿易摩擦が生じていることによる需要低迷、樽貯蔵量の在庫が増えていることが理由です」 デスク「影響はどのくらい？」 記者「サン