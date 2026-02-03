【トルコ】 消費者物価指数（1月）16:00 予想4.25%前回0.89%（前月比) 予想30.0%前回30.89%（前年比) 生産者物価指数（1月）16:00 予想N/A前回0.75%（前月比) 予想N/A前回27.67%（前年比) 【ユーロ圏】 フランス消費者物価指数（速報）（1月）16:45 予想-0.1%前回0.1%（前月比) 予想0.6%前回0.8%（前年比) フランス財政収支（12月）16:45 予想N/A前回-1554.0億