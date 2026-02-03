テクニカルポイント ポンドドル、急速な上昇トレンドに調整、１０日線めぐる攻防に 1.3852ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.3813エンベロープ1%上限（10日間） 1.3691現値 1.367610日移動平均 1.3635一目均衡表・転換線 1.3600一目均衡表・基準線 1.354921日移動平均 1.3539エンベロープ1%下限（10日間） 1.3426200日移動平均 1.3378100日移動平均 1.3378一目均衡表