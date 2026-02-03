【これからの見通し】高ボラティリティーが常態化、株高と円安の継続性はどうか 足元のマーケットはリスク選好に傾いている。昨日発表された米ISM製造業景気指数（1月）が予想外に強い結果となり、景気拡大領域を回復したことがきっかけ。米株高とともに本日の東京・アジア市場にも株高の動きが波及している。日経平均は一時2000円超高となり、ザラ場での最高値を記録している。韓国株も半導体株主導で高騰してい