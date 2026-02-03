関東信越厚生局麻薬取締部は3日までに、2人組レゲエユニット「Def Tech」のMicroとして活動する西宮佑騎容疑者（45）を麻薬取締法違反（所持）容疑で現行犯逮捕したことが分かった。同日、共同通信が報じた。【写真】今月8日には日本武道館でのライブを予定していたDef Tech逮捕容疑は2日、都内の自宅で乾燥大麻数グラムを所持した疑い。麻薬取締部による家宅捜索で乾燥大麻が見つかった。Def TechはShen（シェン）、Micro（