俳優・平祐奈（２７）が３日、東京・水天宮で行われた「節分祭」に出席。参列者へのお祓いと豆まきを行った。国学院大の神道文化学部を卒業している平は、神職の資格を持っており、装束を着て登場。水天宮には学生時代に実習に来ていたと明かし「すごいうれしいですけど、不思議な気持ちです。恥ずかしいですね、この姿を見ていただくのは」とはにかんだ。「鬼は外」のかけ声にちなみ追い払いたい自身の弱点を聞かれ「ソファ