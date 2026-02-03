25年スパーキングレディーカップを制したフェブランシェ（牝6＝大井・藤田輝、父リアルスティール）の引退が決まった。3日、キャロットクラブが発表。近日中に競走馬登録を抹消し、北海道で繁殖入りの予定となっている。22年夏にJRA所属でデビューし、24年秋の錦秋S（3勝クラス）6着後に大井移籍。同年暮れの東京シンデレラマイル、25年しらさぎ賞、スパーキングレディーカップと重賞を3勝した。同年秋はブリーダーズカップ