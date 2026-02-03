ＢＩＧＢＡＮＧのＧ-ＤＲＡＧＯＮがデビュー後、初めて中東でステージに立つことが明らかになったと３日、韓国メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。記事によると、韓国のイベント企画会社・ワンパルスグループが今月１７日（現地時間）に音楽イベント「ＫＲＡＺＹＳＵＰＥＲＣＯＮＣＥＲＴ」の中東公演開催を伝えるとともに、アーティストラインアップを発表、Ｇ-ＤＲＡＧＯＮは同イベントでヘッドライナーを務め、ド