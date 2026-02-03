株式会社MUSINは2026年2月6日、ポータブルオーディオプレーヤー「ONIX Tocata XM2」を発売する。直販価格は64,350円。Cirrus Logic社の8chフラッグシップDAC「CS4308P」を搭載し、デュアルアンプ構成により800mW@32Ωの高出力を実現する。 DACチップにCS4308Pを採用し、デュアルOPA1612オペアンプによるI/V変換ステージを搭載する。ONIX独自開発の「Brighton」アーキテクチャにより、透明度