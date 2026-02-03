大雪への対応を強化するため、県は、3日午後1時に災害対策本部を設置しました。雪の災害対策本部の設置は2021年以来5年ぶりです。県内ではこれまで、雪の事故で10人が死亡しています。県は、このあと午後5時から災害対策本部会議を開き、今後の対策について話し合う予定です。