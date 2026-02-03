茨城ロボッツは2月3日、赤間賢人を「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン」の特別指定選手として登録したことを発表した。 現在20歳の赤間は、189センチ81キロのシューティングガード。藤枝明誠高校から東海大学に進学すると、大学2年にして「B.LEAGUE DRAFT 2026」へエントリーし、茨城から1巡目2位指名を受けた。 赤間、落慶久ゼネラルマネージャーは公式HPで次のよ