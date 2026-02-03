B1西地区所属の大阪エヴェッサは2月3日、ヴォーディミル・ゲルンを右アキレス腱部分損傷によりインジュアリーリスト（IL）に登録したことを発表した。 ウクライナ出身で現在31歳のゲルンは、208センチ113キロのパワーフォワード兼センター。主にスペインのチームでプロキャリアを重ね、2023－24シーズンに仙台へ加入した。翌シーズンに大阪へ移籍すると、2025ᦁ