安田倉庫が後場終盤に上げ幅を拡大し昨年来高値を更新している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を７８０億円から８００億円（前期比６．５％増）へ、営業利益を３７億円から４２億円（同１９．５％増）へ、純利益を３３億円から６０億円（同２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２９円から３９円へ引き上げ年間配当予想を６８円（前期３５円）としたことが好感されている。 前期に新