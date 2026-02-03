日清食品ホールディングスは後場急伸している。きょう午後１時１５分ごろ、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表した。売上高が５８６５億５５００万円（前年同期比０．７％増）、最終利益が３９０億３４００万円（同１０．４％減）だった。第３四半期（１０～１２月）は売上高が２１３３億１５００万円（前年同期比４．５％増）、最終利益が１６４億３６００万円（同１３．１％増）との