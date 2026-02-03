住友電気工業が後場終盤に急騰。一時ストップ高をつけ、上場来高値を更新した。同社は３日、２６年３月期の業績予想の上方修正を発表。売上高予想を４兆７５００億円から４兆９０００億円（前期比４．７％増）、最終利益予想を２３００億円から３２００億円（同６５．１％増）にそれぞれ引き上げた。発表を好材料視した買いが入り、ショートカバーを巻き込んで株高に弾みをつけた。第３四半期累計（４～１２月