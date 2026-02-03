３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円４３銭前後と前日の午後５時時点に比べ５５銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同６銭程度のユーロ安・円高で推移している。 １月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が１年ぶりに好不況の分岐点となる５０を上回り、市場予想に対して上振れして着地したことを受け、米国の利下げ観測が後退し、ドル買い・円売り