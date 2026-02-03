FC東京は3日、明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンと副キャプテンが決まったことを発表した。キャプテンは昨季のMF小泉慶(30)に代わり、新たにDF室屋成(31)が就任。副キャプテンはMF高宇洋(27)、FW佐藤恵允(24)が担当する。以下、クラブ発表コメント■室屋成「FC東京で、キャプテンをさせていただけることを誇りに思います。やるからには、しっかりとした責任も伴うと思うので、プレーはもちろんですが、ピッチ外のと