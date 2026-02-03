クラシル [東証Ｇ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比26.0％増の25.6億円に伸び、通期計画の33.5億円に対する進捗率は76.4％となり、前年同期の78.1％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比38.7％増の7.9億円に拡大する計算になる。 直近3ヵ