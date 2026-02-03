平河ヒューテック [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比66.8％増の36.3億円に拡大し、通期計画の40億円に対する進捗率は90.9％に達し、5年平均の77.6％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の3.6億円に減る計算になる。 直近3ヵ