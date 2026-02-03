3日の日経平均株価は前日比2065.48円（3.92％）高の5万4720.66円と3日ぶり反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1343、値下がりは209、変わらずは42と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を461.27円押し上げ。次いで東エレク が190.53円、ＳＢＧ が168.46円、ファストリ が148.41円、ＴＤＫ が113.81円と続いた。 マイナス寄与度は11.78円の押