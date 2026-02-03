ＭｏｎｏｔａＲＯ [東証Ｐ] が2月3日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比23.4％増の460億円になり、26年12月期も前期比14.6％増の527億円に伸びを見込み、17期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。25期連続増収、17期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を31円→33円(前の期は19円)に増額し、今期も前期比4円増の37円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月