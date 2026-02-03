3日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数360、値下がり銘柄数206と、値上がりが優勢だった。 個別ではアーキテクツ・スタジオ・ジャパン、ＱＤレーザがストップ高。キャンバス、マイクロ波化学は一時ストップ高と値を飛ばした。アールプランナー、ティーケーピー、エクサウィザーズ、ＱＰＳホールディングス、日本ナレッジなど13銘柄は昨年来高値を更新