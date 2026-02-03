女優の中条あやみ（28）が3日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。中条は「45周年を迎えられた布袋さんのライブに」とつ書き出し、布袋寅泰との2ショットを投稿。「会場の熱気に乗っかってCMの時のようにおじちゃーんと叫んじゃいましたお誕生日おめでとうございました！！」とつづった。中条は「キリン一番搾り糖質ゼロ」CMに“イマドキな娘”役で出演。豊川悦治演じる“ちょっと頑固な父”