Netflixは3日、「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」でNetflix大会応援ソングをロックバンド「B'z」の稲葉浩志（61）が担当すると発表した。野球ソングの代名詞ともいえる不朽の名曲「タッチ」をスペシャルカバーする。稲葉は「この度Netflix大会応援ソングとして、名曲『タッチ』をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました」とコメント