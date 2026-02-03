女優の本田翼（33）が3日までに自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「夜急に寒くなる瞬間がくる今日この頃です」と書き出した本田。屈託ない笑顔を浮かべたオフショットをアップした。ファー素材のベージュコートに、ベージュのキャップ、ブラウンのボトムスでまとめたファッションを披露した。ファンからは「翼ちゃんの笑顔に癒されたぁ」「可愛い過ぎて、安心感」「ばっさー可愛い」「ばっさーめっちゃ可愛い