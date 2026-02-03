アメリカのトランプ大統領は民間企業向けに重要鉱物の備蓄制度を設けると発表しました。レアアースの分野などで中国の依存を下げる狙いです。【映像】トランプ大統領「史上初めての重要鉱物の備蓄だ」トランプ大統領「本日、重要鉱物資源の備蓄制度の創設を発表する。史上初めての重要鉱物の備蓄だ」トランプ大統領が2日に明らかにした重要鉱物の備蓄制度は規模が120億ドル=およそ1兆9000億円で、レアアースなどで中国の依存を