タレントの上沼恵美子（70）が、1日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。大ベテラン歌手をあらためて称賛する一幕があった。この日の番組では、森進一がお正月に上げたインスタグラムの話題になり、三男・HIROの妻・山本舞香が森の隣に座っていることが「令和風」だと紹介された。上沼は森進一について「こないだBSで歌ってはって。森さんてウマいね。78歳なんだけど、めちゃくちゃウマい。