SUPER EIGHTの大倉忠義（40）2日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」に出演。憧れの人物を明かした。MEGUMIに「憧れている方はいらっしゃるんですか？」と聞かれると、「憧れてるのは父親かもしれないですね」と、父で、人気焼き鳥チェーン店「鳥貴族」の創業者、株式会社エターナルホスピタリティグループ代表取締役社長CEO大倉忠司氏を上げた。MEGUMIに「かっこいいんだ？」と聞かれると、「かっこいいっすね。あれだ