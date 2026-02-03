アメリカ国土安全保障省のノーム長官は、中西部ミネアポリスで不法移民の取り締まりにあたる全ての連邦捜査官に対してボディーカメラを配備すると発表しました。【映像】大規模なデモの様子ノーム長官は2日、Xに「ミネアポリスの現場で勤務するすべての捜査官に即時ボディーカメラを配備する」と投稿しました。ミネソタ州ミネアポリスでは先月、国土安全保障省が管轄するICE=移民・税関捜査局などの連邦捜査官に、相次いで市