きょうの東京株式市場で、日経平均株価の終値はきのうより2000円以上値上がりし、5万4720円となり、史上最高値を更新しました。きょうの東京株式市場では、取引開始直後から幅広い銘柄が買われ、ほぼ全面高の展開になりました。結局、日経平均株価はきのうより2065円高い、5万4720円で取引を終え、先月14日以来、およそ半月ぶりに史上最高値を更新しました。株価を押し上げたのは、円安です。先週末、高市総理が「円安で外為特会の