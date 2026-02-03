沖縄・宜野座キャンプ第1クール3日目の3日、キャム・ディベイニー内野手（28＝パイレーツ）ら新外国人の3人が節分の豆まきを体験した。2メートル3の球団歴代最長身外国人助っ人、カーソン・ラグズデール投手（27＝オリオールズ）、1メートル91のイーストン・ルーカス投手（29＝ブルージェイズ）とともに、赤鬼と青鬼に対して、「オニハソト！」のかけ声で豆をまいた。「今までやったことがない経験だったし、すごくユニーク