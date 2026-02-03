取材に応じる横田早紀江さん＝1月、川崎市北朝鮮による拉致被害者横田めぐみさん＝失踪当時（13）＝の母早紀江さんは4日、90歳の誕生日を迎える。娘と引き裂かれて48年あまり。「元気だと信じ、毎日を歩んでいる」というが、体力の衰えを感じることが増えた。弟で家族会代表の拓也さん（57）は「長い間苦しみ続けてきた母に、『おかえり』と言える日が来てほしい」と話している。「できることをしてきたが、これ以上何をすれば