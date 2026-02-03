ボクシングの試合中に右硬膜下血腫によって緊急手術が行われ、リハビリ中の重岡銀次朗さんの現在の様子を亀田興毅さんが明かしました。元IBF世界ミニマム級王者の重岡さんは2025年5月24日に行われたIBF世界ミニマム級タイトルマッチの試合後に意識を失い、右硬膜下血腫によって緊急手術が行われました。手術から8か月後の現在も熊本県内の病院にてリハビリを行っています。そんな重岡さんのもとへ訪れた亀田さんは2日に自身のInsta