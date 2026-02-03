東日本大震災で津波に襲われ、昨年２月は大規模山林火災に見舞われた岩手県大船渡市で、住まいを２度失った男性が焼け跡で自宅を再建する。まもなく火災発生から１年となる被災地では家屋の公費解体が昨年末に終了し、住宅再建の動きが出始めて着工は順番待ち。災害公営住宅は家族全員で住むには狭く、母だけ仮設住宅に入っており、「早くみんなで暮らしたい」と願う。（地方部長嶋徳哉）「ほら、ここがお前らの部屋だぞ」。