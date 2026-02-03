元AKB48の女優篠田麻里子（39）が3日、TBSラジオ「大島由香里BRAND−NEW MORNING」（月〜木曜午前5時）にゲスト出演。子育てについて語った。早朝の番組とあり、パーソナリティーのフリーアナ大島由香里から「朝、強いですか？」と聞かれると、「朝、陽が当たって起きます。窓開けて寝ているので。カーテン開けて寝ているので、陽が上がってくると同時にだいぶ起きて。5時ぐらいには起きてます」と話した。5歳の女の子を育てる母