山手線などで長時間の運転見合わせが相次いだことを受け、国土交通省はJR東日本の副社長を呼び出し、口頭で指導しました。金子国交相「改めて公共交通機関としての自覚を持って、安全安定輸送の確保に万全を期していただきたい」JR東日本では先月16日、人為的ミスによる停電のため山手線などで最大8時間あまり運転を見合わせたほか、2週間後には常磐線で、2日も京葉線で運転を見合わせるトラブルが相次いでいます。国交省は3日、JR