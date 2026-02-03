1月30日〜2月1日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、富野由悠季監督が80年代に発表した全3巻の小説をアニメ化する3部作の第2部『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』が、初週金土日動員51万1500人、興収8億4900万円をあげ初登場1位を飾った。前作から約5年の歳月が経過していただけに、ファンの熱狂は当分続きそうだ。【写真で見る】1月30日〜2月1日の全国映画動員ランキングを一気見！公開か