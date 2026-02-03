ＪＲＡは、２月８日の東京１０Ｒ（４歳上３勝クラス、芝１８００メートル・牝馬限定）の競走名を「アラブ首長国連邦大統領国賓訪日記念ザーイド＆ラシッド杯」から「初音Ｓ」に変更すると３日に発表した。同レースはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のムハンマド・ビン・ザーイド・アール・ナヒヤーン大統領の国賓としての訪日を記念し、番組変更することが１月３０日にＪＲＡから発表されていた。大統領の訪日が延期となったため、