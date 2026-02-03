女優の平祐奈が３日、東京・中央区の水天宮で行われた「水天宮節分祭」に出席した。国学院大神道文化学部出身で、神職の資格を持つ。桃色の神職用装束に額当をつけ、参加者にお祓（はら）いと豆まきを行った。神職に興味を持ったきっかけには「幼いことから神社でお参りするのが好きで」と告白。「神様の名前の漢字が難しかったりするので、なんて読むんだろうと。おもしろそう、学びたい」と好奇心をかき立てられたという