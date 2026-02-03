ラッパーのケンドリック・ラマーが、グラミー賞におけるラップ部門最多受賞記録を更新した。これまでの最多記録保持者ジェイ・Zを抜き、通算27冠に到達。2月1日の授賞式で、「GNX」で最優秀ラップ・アルバム賞、「luther」で年間最優秀レコード賞ほか、最優秀ラップ・ソング賞、最優秀メロディック・ラップ・パフォーマンス賞、最優秀ラップ・パフォーマンス賞を受賞した。 【写真】ICEに