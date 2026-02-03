「今年、エヌビディア、ウーバーとともに無人走行を始める。これから高級車は『優雅なパッケージに包まれた革新的技術』として定義されるだろう」メルセデス・ベンツが「ロボタクシー」市場に参入する。高級セダン「Sクラス」にエヌビディアの自動運転人工知能（AI）モデル「アルパマヨ」を組み合わせ、ウーバーのロボタクシープラットフォームを活用してレベル4の自動運転を本格化させるという。先月29日（現地時間）、ドイツ・シ